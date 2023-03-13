Yunan öğretmen tarihi antik kente hayran kaldı

DÜZCE(İHA) – Yunan öğretmen, Düzce Belediyesi tarafından kazı çalışması yapılan tarihi M.Ö. 3’üncü yüzyıla uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kentine hayran kaldı.

Düzce’nin Konuralp bölgesinde bulunan ve kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkan Prusias Ad Hypium antik kentinin ünü ülke sınırlarını aştı. Erasmus programı çerçevesinde Türkiye’ye gelen Yunanistan’da edebiyat öğretmenliği yapan Evgenia Moysidou, antik kente hayran kaldı.

Düzce Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Yunan öğretmenin duygularını şöyle paylaştı; “Yunanistan’da Yunan edebiyatı öğretmenliği yapıyorum. Erasmus projesi çerçevesinde Türkiye’ye geldim. Yunanistan’ın kuzeyindeki Katerin şehrinden geldim. Düzce’ye ilk gelişim ve çok beğendim ve beklediğimden çok daha büyük ve güzel. Görüldüğü üzere antik kentteyiz. Buradaki arkeologlar harika ve zorlu bir iş çıkarmışlar. Ülkemizden çok uzaktaki bu antik kenti ziyaret etmekten çok mutluyum. Depremlerin gerçekleştirdiği felaketlerden ötürü çok üzgünüz. Kateri’nden şu an depremden etkilenen insanlar için 5 bin 500 kilodan fazla erzak ve 20 bin battaniye gönderdik. Umarım Türkiye en yakın zamanda bu felaketinden üstesinden gelebilir” ifadelerini kullandı.