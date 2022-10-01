Yükümlülerin eserleri sergilendi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, yükümlülerin topluma kazandırılması ve meslek edinmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Ebru ve Kaligrafi Atölyesinde açılan kurstan 30 yükümlü faydalandı. Yükümlülerin eserleri Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde sergilendi.

Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, 2017 yılında “Sanatın Elleri Projesi” çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Düzce Belediyesinin katkılarıyla yükümlülere yönelik filografi Kursu; 2018 Yılında “İşleyen Eller Gülen Yüzler Projesi” çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, El Sanatları Merkezi Müdürlüğü ve Düzce Belediyesinin katkılarıyla telkari kursu, 2018-2019 yıllarında “Hayatı İşliyoruz Projesi”, “Işığını Yansıt Projesi” dahilinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Delta Alfa Fabrikasının katkılarıyla kazaziye ve filografi kursu açıldı. 2020 ve 2021 yıllarında pandemi koşulları sebebiyle ara verilen kurslar 2022 yılında devam etti. Düzce Gençlik Merkezi Sanat Atölyesinde, Düzce Üniversitesi ve Düzce Belediyesinin desteğiyle yükümlülere yönelik “Ebru ve Kaligrafi Atölyesi” açıldı.

Etkinliğe 30 yükümlü katıldı. Tüm bu faaliyetlerde ortaya çıkan eserler Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde sergilendi. Serginin açılışını AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır ile Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre yaptı.