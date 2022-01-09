DÜZCE (İHA) – Düzce’de, Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan yufkalı Konuralp pilavının tanıtımı yapıldı.

Düzce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, kentin mutfak kültürüyle ilgili çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi’nin de destekleri ile çalışmalara başlayan ekipler, ilk olarak geçmişi Osmanlı dönemine dayanan yufkalı Konuralp pilavının tanıtımını yaptı. Kemik suyunda, haşlanmış nohut ve et ile pişirilen Konuralp pilavı, elde açılan yufkalarla buluşturulup servis ediliyor. Düzce’nin coğrafi işaretli ürünü olan yufkalı Konuralp pilavı, Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez lezzeti olarak da biliniyor.