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Yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
DÜZCE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI EKİPLERCE ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA YOL BAKIM-ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDERKEN, BİR YANDAN DA KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.
DÜZCE 09.11.2020, 13:03
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Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce şehrin dört bir yanında yol bakım-onarım ve yenileme çalışmaları devam ederken, bir yandan da kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Düzce Belediyesi şehrin modernizasyonu ve yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor. 56 mahallede planlanan program dâhilinde cadde ve sokaklarda deforme olan kaldırımlarda yenileme çalışmasını gerçekleştiren ekipler, yaya vatandaşların kış şartlarından daha az etkilenmesini hedefliyor.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, öte yandan yol açma ve asfalt yama çalışmalarını da sürdürüyor.