banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi
Atilla Peker adliyede!
Atilla Peker adliyede!
Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...
Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT Yayınında dikkat çeken detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT Yayınında dikkat çeken detay

Yoğun yağışa rağmen temizlik durmadı

Düzce’de son iki gündür etkili olan sağanak yağışa rağmen Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri boş durmayarak sokak ve caddelerde temizlik yaptı.

DÜZCE 02.06.2021, 15:12
Yoğun yağışa rağmen temizlik durmadı

Düzce’de son iki gündür etkili olan sağanak yağışa rağmen Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri boş durmayarak sokak ve caddelerde temizlik yaptı.

Düzce’de son günlerde etkili olan sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Bu kapsamsa etkili olan sağanak yağışa rağmen sokaklarda çöp sıkıntısı yaşanmaması adına Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak ve caddelerde çöp toplamaya devam ediyor. Ekipler yağmur ile birlikte oluşan çöpleri süpürürken, konteynerleri de boşaltıyor. Sokak aralarının temiz gözükmesi için var gücü ile çalışan ekipleri yağmur bile durduramıyor.
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu