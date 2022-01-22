Yoğun kar yağışı öncesi tüm önlemler alındı

Düzce’de hafta sonu etkili olması beklenen yoğun kar yağışı öncesinde Kış tedbirleri toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrasında tüm önlemler alınarak yoğun kar yağışı beklenmeye başlandı.

Düzce’de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının değerlendirmesi ve önümüzdeki günlerde beklenen yoğun kar yağışı öncesinde Vali Cevdet Atay ve ilgili kurum kuruluş temsilcilerinin katılımı ile kış tedbirleri bilgilendirme ve değerlendirme koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrasında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrasında Düzce’de etkili olması beklenen kar yağışı ile ilgili de yapılan son hazırlıklar görüşüldü. Herhangi bir sorun ve sıkıntının oluşmaması için tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine bilgilendirmelerde bulunarak tam kapasite ile çalışmasını istedi. Yoğun kar yağışı öncesinde Düzce’de tüm önlemler alınırken yoğun kar yağışı beklenmeye başlandı.