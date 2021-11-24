Yıllar sonra yürüteçsiz bir yaşama adım attı

DÜZCE(İHA) – Kalça kireçlenmesi nedeniyle yürümekte zorlanan yürüteç ile yürüyebilen 55 yaşındaki Neziha Köksal, Düzce Üniversitesinde yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu.

55 yaşındaki Neziha Köksal, Ankilozan Spondilit Hastalığı nedeniyle ağrılar ve hareket etme zorluğu şikayeti ile Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Ağrıları nedeniyle yürüme güçlüğü çeken hastaya yapılan tetkik ve kontrollerin ardından “Total kalça artroplastisi” ameliyatı önerildi. Hasta ve hasta yakınlarının ortak kararı ile Köksal, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Arıcan ve ekibi tarafından “Total kalça artroplastisi” ameliyatına alındı. 55 yaşındaki hasta, zorlu ve tecrübe gerektiren ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Yıllar sonra yürüteç desteği olmadan yürüyebilen kadın, Doç. Dr. Mehmet Arıcan ve ekibine teşekkür etti.

“Ağrısız bir hayat yaşıyorum”

Kendisine Ankilozan spondilit teşhisinin 1999 yılında konulduğunu belirten Neziha Köksal (55), “Sol bacağımın artık çok incelmesi ve ağrılardan duramamış olmam nedeniyle 2014-2018 yılları arasında yürüteç ile hayatımı idame ettirdim. Bu süreçte işe eşim götürüp getirdi. 2018 yılında Mehmet Arıcan hocam ile tanıştım. Kendisi sol bacağımdaki ağrının ve sorunun çözülebileceğini söyleyerek ameliyat önerdi. İstanbul’da yaptığım araştırmalarda Ankilozan Spondilit hastalarında ameliyat ile çok verim alamadıklarını söylemişlerdi. Bu yüzden ben de cesaret edememiştim. Ancak Mehmet Hocamın, bilgileri beni ikna etti ve çok başarılı ameliyat geçirdim. Şuan hayatımdan çok memnunum. Yapamadığım birçok işi yapabiliyorum ve ağrısız bir hayat yaşıyorum” diye konuştu.

“Son derece zor bir prosedürdür ve cerrahın tecrübesi önemlidir”

Total kalça artroplastisi ameliyatının, ilerlemiş kalça dejenerasyonu (kireçlenmesi) olan Ankilozan Spondilit hastalarında oldukça başarılı bir tedavi seçeneği olduğu bilgisi veren Doç. Dr. Arıcan, “Ankilozan spondilit, kronik inflamatuar tipte bir artrit nedenidir. Sıklıkla omurga ve kalça eklemini tutar ve önemli eklem hareket sorunlarına neden olur. Aksiyel omurga ve kalça eklemi tutulumunun birlikteliği nedeniyle şiddetli sakatlık ve fonksiyonel bozulma ile sonuçlanabilir. Kalça ekleminde ağrılı dejeneratif değişiklikler (kireçlenme) meydana geldiğinde, total kalça artroplastisinin “Ankilozan spondilit” hastalarında ağrıyı hafiflettiği ve işlevi iyileştirdiği gösterilmiştir. Son dönem ankilozu(hareket kısıtlılığı) olan hastalarda total kalça artroplastisi, teknik olarak son derece zor bir prosedürdür ve cerrahın tecrübesi önemlidir” dedi.

“Hasta memnuniyetinde ve hasta hareketliliğinde önemli bir gelişme gösteriyor”

Total kalça artroplastisi yapılan hastaların kalça fonksiyonunda, hasta memnuniyetinde ve hasta hareketliliğinde önemli bir gelişme gösterdiğini, literatürdeki tüm çalışmalarda da ifade edildiğini belirten Doç. Dr. Arıcan, “İlerlemiş kalça hastalığı olan ankilozan spondilit hastaları her zaman belirli bir dereceye kadar multisistemik tutuluma sahiptir ve bunların ameliyat öncesi optimizasyonu çok önemlidir. Kalça eklemine cerrahi yaklaşım, özellikle ankiloze eklemde zordur. Kronik kullanmama nedeniyle zaten her zaman zayıflamış olan abdüktör işlevini koruyacak bir cerrahi yaklaşım uygulamak gerekir. Ayrıca, orijinal kalça eklem düzleminin belirlenmesi de ilerlemiş hastalıkta bir problem olarak kabul edilir ve oryantasyon için intraoperatif (cerrahi sırasında) radyografilerin kullanılması yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.

“Oldukça güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi”

İlerlemiş kalça kireçlenmesi (dejenerasyonu) olan Ankilozan Spondilit hastalarında total kalça artroplastisi ameliyatının oldukça güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Arıcan, hastalarda kalça eklem hareket açıklığında önemli gelişmeler sağladığını kaydetti. İdeal kalça protezi, sabitleme yöntemi ve cerrahi yaklaşım gibi teknik zorlukların son derece tecrübe gerektiren operasyonlar olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Arıcan, bu ameliyatın Ankilozan Spondilit hastalarına uygularken belirli hasta faktörlerinin dikkate alınması ve ameliyat öncesi planlama aşamasında dikkatli olunması önerisinde bulundu.