Yılın son meclis toplantısı yapıldı

Düzce Belediyesi Aralık ayı ikinci meclis toplantısı başkan vekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında toplandı. Toplantıda 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Düzce Belediyesi Aralık ayı meclis toplantıları sona erdi. Başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında 2022 yılından son kez toplanan meclis, 15 gündem maddesini görüştü.

Toplantının ilk gündem maddesinde ek ödenek konulması konusu oy birliği ile meclisten geçerken, müdürlükler arası ödenek aktarılması, 6 geçici işçinin 2023 yılında 12 ay süre ile çalıştırılması maddeleri de oy birliği ile karara bağlandı.

2023 yılı evsel atık tarife raporunun oy çokluğu ile geçtiği meclis toplantısında Genç Kart 81 tarife ücreti değişikliği, toplu taşıma araçlarına ‘HO’ plakası verilmesi maddesi ile ‘S’ plaka servis araçları hizmet yönetmeliği maddesi ise oy birliği ile kabul edildi.

2022 yılının son meclis toplantısı İmar Komisyonuna havale edilen diğer gündem maddelerinin meclis üyeleri tarafından görüşülmesinin ardından sona erdi.