Yılın ilk tıbbi mantar hasadı gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) –Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında Çevre ve Sağlık alanlarında, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite ilan edilen Düzce Üniversitesi, kendisine ait olan Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yılın ilk tıbbi mantar hasadını yaptı.

Hem çevre, hem sağlık alanının kesişim noktasında bulunan tıbbı mantar yetiştiriciliğinde bölge halkına örnek çalışmalar yapan ve gönüllü üreticileri destekleyen Düzce Üniversitesi gerçekleştirdiği tıbbı mantar hasadı etkinliğine Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar katıldı.

“Yetiştirmeden ambalajlanmaya kadar hepsi üniversitede yapılıyor”

Kompost üretimi, iklimlendirmesi, bakımı ve yetiştirilmesi tamamıyla Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜTAGAM) bünyesinde yapılan Şitaki türü tıbbi mantar, katılımcılar tarafından hasat edilerek, nihai ürüne dönüştürülmek üzere Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) bünyesinde faaliyet gösteren Üretim Merkezi’ne teslim edildi.

Konuya ilişkin bilgiler aktaran DÜTAGAM Müdürü Prof. Dr. Süleyman Korkut, DÜTAGAM bünyesinde ilk önce mantar kompostu hazırlama laboratuvarı kurduklarını ve mantarın yetişmesi için gerekli ortamı hazırladıklarını, daha sonra ise mantar üretim laboratuvarı kurulduğunu ve Ekim ayında yeni kurulan laboratuvarımızda tıbbi mantarlardan Şitaki mantarının üretimine başladıklarını belirtti. DÜTAGAM’ın Türkiye’de ve bölgemizde sınırlı sayıda tıbbi mantar üretimi gerçekleştiren araştırma merkezi ve laboratuvarlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Korkut, mantar üretim laboratuvarında Düzce yöresinde ortaya çıkan başta fındık zürufu atıkları olmak üzere, kayın ve meşe talaşı atıkları gibi birçok atık üzerinde tıbbi ve yenilebilir mantar üretimini gerçekleştirilebildiğini belirtti.

“Amacımız katma değeri yüksek ürünler üretmek ve bölge halkına da öğretmek”

DÜTAGAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Akçay ise, Merkezin temel amacının bölgede ortaya çıkan tarımsal atıklardan tıbbi mantar gibi katma değeri yüksek ürünler elde etmek ve bu ürünlerin yetiştirme tekniklerini bölge halkına aktarmak olduğunu belirtti. Önümüzdeki aylarda tarımsal atıklardan tıbbi mantar kompostu hazırlama ve üretim teknikleri kursları düzenleyerek daha fazla üreticiye ulaşmayı ve yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Akçay, böylece tıbbi mantar ihtiyacında ülkemizin dışa bağımlılığını azaltarak ithalatın önüne geçmeyi planladıklarını vurguladı. Mantar üretim laboratuvarında TUBİTAK projeleri, Bilimsel Araştırma Projeleri gibi Ar-Ge projelerinin yanı sıra diğer toplum yararına projeler de gerçekleştirildiğini açıklayan Doç. Dr. Çağlar Akçay, Merkezin yalnızca Şitaki mantarı değil yemeklik mantarlardan istiridye mantarı ve diğer tıbbi mantarlardan Reishi mantarının da üretimini gerçekleştirip bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sunmayı amaçladığını da belirtti. Bölge halkından tıbbi mantar yetiştiriciliğine ilgi duyanları DÜTAGAM’ı ziyaret etmeye davet eden Akçay, daha fazla gönüllü yetiştirici ile şehrimizde ve bölgemizde tıbbi mantar yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı amaçladıklarının altını çizdi.