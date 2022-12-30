Yılbaşında Düzce’de kuş uçmayacak

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yılbaşı gecesi huzur ve güvenliği sağlamak için harekete geçen Düzce Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bin 50 personel şehirde adeta kuş uçurtmayacak.

Yılbaşına bir gün kala huzur ve güven ortamını sağlamak için denetimleri sıklaştıran Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi içinde tedbirleri arttırdı. Bu çerçevede kent genelinde asayiş ve trafik tedbirlerini arttıran ekipler, sorumluluk bölgelerinde yılbaşı gecesi bin 50 personelle halkın güven ve huzurunu sağlamak için görev yapacak.