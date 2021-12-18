Son Dakika
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
Yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı
DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
DÜZCE 18.12.2021, 10:54
DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Mutfak Sanatları Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 2021 yılında Düzce’de gençlik ve spor anlamında yapılan çalışmaları değerlendirildi. İl genelinde görev yapan antrenörlerin katılım sağladığı toplantıda, yaz spor okulu ve kış spor okulu faaliyetlerinin yanı sıra korona virüs salgını sonrasında yapılan kurslar ile ilgili genel değerlendirmelerde bulunuldu. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı toplantıda 2022 yılında yapılması planlanan projeler ve faaliyetleri anlatıldı.