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Yıkılma tehlike olan bine yıkıldı

Düzce kent merkezinde bulunan ve yayalar için tehlike oluşturan metruk bina sabah saatlerinde yıkıldı. İki katlı ahşap evin yıkılmasıyla tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri de derin nefes aldı.

DÜZCE 24.06.2021, 15:00
Yıkılma tehlike olan bine yıkıldı

Düzce kent merkezinde bulunan ve yayalar için tehlike oluşturan metruk bina sabah saatlerinde yıkıldı. İki katlı ahşap evin yıkılmasıyla tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri de derin nefes aldı.

Düzce kent merkezinde Nusrettin Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan iki katlı ahşap metruk ev, uzun süredir yıkılmayı bekliyordu. Kaldırımın hemen kenarında olması nedeniyle yayalar içinde büyük tehlike oluşturan bina mahalle sakinlerini de korkutuyordu.

Düzce Valiliği’ne bağlı ekipler, sabah saatlerinden itibaren tehlike saçan binanın yıkımı için harekete geçti. Ekipler, binayı kısa sürede yıkarak hem vatandaşlara hem de mahalle sakinlerine derin nefes aldırdılar.
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