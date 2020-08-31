Yiğit “Yüz yüze eğitim için hazırlıklarımız aralıksız devam ediyor”

2020-2021 eğitim öğretim yılı korona virüsü salgını nedeniyle ’uzaktan’ başladı. Düzce İl Milli Eğitim Müdür Murat Yiğit, yeni eğitim öğretim yılı mesajı yayımlayarak “Uzaktan eğitimle başladığımız yeni öğretim yılının, 21 Eylül’de yüz yüze devam etmesi için ilimizde hazırlıklarımız aralıksız devam etmektedir” dedi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Düzce’de de ilk ders zili çaldı ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı Korona Virüsü gölgesinde başladı. Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, 2020-2021 eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle bir mesaj yayımladı. 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitimin hazırlıklarını il genelinde yürütüldüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bugün, tüm okullarımızda önce İstiklâl Marşı, ardından okul zil sesi yankılandı. Uzaktan eğitimle başladığımız yeni öğretim yılının, 21 Eylül’de yüz yüze devam etmesi için, okullarımızda öğrencilerimizin seslerinin yankılandığı günler için İlimizde hazırlıklarımız aralıksız devam etmektedir. Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve velilerimizle işbirliği içinde çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerine katkıda bulunup, eğitim öğretim sürecinin takipçisi olacağız. Bu yıl, 70 bin 829 öğrencimizin sağlıklı, güvenli okul ortamında daha kaliteli ve verimli bir eğitim alabilmesi için İlimiz genelinde bulunan 4 bin 767 öğretmen ve idarecimiz; 336 okulumuzda hizmet veriyor olacak. Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamızın 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılının hayırlı olmasını diliyor, İlimize ve Ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum.”