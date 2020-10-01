banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Borsa İstanbul haber bekliyor
Borsa İstanbul haber bekliyor
Japon borsası teknik arıza nedeniyle durdu
Japon borsası teknik arıza nedeniyle durdu
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?

Yığılca’da "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projesi başladı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN “TARIMSAL NÜFUS GENÇLESİYOR" PROJESİ DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE BAŞLADI.

DÜZCE 01.10.2020, 12:57
2
Yığılca’da "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projesi başladı

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Tarımsal Nüfus Gençlesiyor" Projesi Düzce’nin Yığılca ilçesinde başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal alanlarda genç nüfusunun arttırılması için bir proje hazırlandı. Hazırlanan proje ile tarım alanlarında genç nüfusunun sayısının artması planlanıyor. Bu kapsamda Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilgili birimlerinde destekleri ile Düzce’nin Yığılca ilçesinde proje başlatıldı. Proje kapsamında 15’er kişilik gruplar halinde eğitim programına başladı. 11 gün Bitkisel üretimde iyi tarım uygulamaları ve 5 gün fındıkta budama kursları başladı. 16 gün boyunca eğitim alacak kişilere belgede verilecek.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
22°
açık
Namaz Vakti 01 Ekim 2020
İmsak 05:29
Güneş 06:54
Öğle 12:59
İkindi 16:16
Akşam 18:54
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0