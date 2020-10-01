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Yığılca’da "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projesi başladı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN “TARIMSAL NÜFUS GENÇLESİYOR" PROJESİ DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE BAŞLADI.
DÜZCE 01.10.2020, 12:57
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DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Tarımsal Nüfus Gençlesiyor" Projesi Düzce’nin Yığılca ilçesinde başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal alanlarda genç nüfusunun arttırılması için bir proje hazırlandı. Hazırlanan proje ile tarım alanlarında genç nüfusunun sayısının artması planlanıyor. Bu kapsamda Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilgili birimlerinde destekleri ile Düzce’nin Yığılca ilçesinde proje başlatıldı. Proje kapsamında 15’er kişilik gruplar halinde eğitim programına başladı. 11 gün Bitkisel üretimde iyi tarım uygulamaları ve 5 gün fındıkta budama kursları başladı. 16 gün boyunca eğitim alacak kişilere belgede verilecek.
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