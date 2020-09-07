Yığılca’da denetim yapıldı uyarılarda bulunuldu
DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE İLGİLİ KURUM MÜDÜRLÜKLERİNDEN PERSONELİN KATILIMI İLE KORONA VİRÜS DENETİMLERİ YAPILDI.
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde ilgili kurum müdürlüklerinden personelin katılımı ile korona virüs denetimleri yapıldı.
Yığılca’da korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, genel ve özel kolluk birimlerinin katılımlarıyla “Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosuyla denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, ilçede faaliyet gösteren lokanta, kafe, kahvehane, kıraathane, restoran, çay bahçesi, berber, kuaför, internet kafe ve salonları, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, taksi durakları, parklar, piknik ve mesire alanları Sağlık Bakanlığınca yayınlanan rehberler doğrultusunda denetlenerek işyeri ve işletme sahiplerine Covid-19 salgını mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.
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