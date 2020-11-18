banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu

Yeşilay Başkanı Dilber "Sigara dumanı virüsü uzak mesafeye ulaştırıyor"

DÜZCE (İHA) – Yeşilay Düzce Şube Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber, sokaklarda alınan sigara içme yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ali Dilber, açık alanda sigaranın neden yasaklandığı sorularının sorulduğunu belirterek 5 konu hakkında bilgilendirmede bulundu.

DÜZCE 18.11.2020, 15:00
3
Yeşilay Başkanı Dilber "Sigara dumanı virüsü uzak mesafeye ulaştırıyor"

DÜZCE (İHA) – Yeşilay Düzce Şube Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber, sokaklarda alınan sigara içme yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ali Dilber, açık alanda sigaranın neden yasaklandığı sorularının sorulduğunu belirterek 5 konu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Korona virüs salgını nedeni ile ülke genelinde şehirlerin kalabalık cadde ve sokaklarında sigara içme yasakları getirildi. Bu yasağın ardından vatandaşların bir çok soru sorduğunu belirten Yeşilay Düzce Şube Başkanı Ali Dilber, 5 konuda soruları cevaplayıcı açıklamalarda bulundu. Ali Dilber, “Ülkemizde korona virüs ile mücadele kapsamında şehirlerin ana arterleri ve sokaklarında sigara içme yasağı getirildi. Vatandaşlarımız açık alanda sigaranın neden yasaklandığı ile ilgili sorular soruyor. Bu konuda 5 konuda soruları Yeşilay olarak cevaplamaya çalıştık. Birinci konumuz açık alanlarda sigara içmek doğru maske kullanımını engelliyordu. Damlacık yoluyla virüsün bulaşma riski daha da artıyor. Sigara dumanı yoluyla virüs uzak mesafeye ulaşıyor. Dördüncü konu başlığı ise virüsün hava asılı kalma ihtimalini arttırıyor. Son konu ise daha önce hiç sigara içmemiş pasif içici olarak tabir ettiğimizin kesimin risk oluşturmasıdır. Salgınla mücadele kapsamında alınan tüm tedbirlere vatandaşlarımızın en iyi şekilde uyması ile korona virüsü def edebileceğiz” dedi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı bulutlu
banner378