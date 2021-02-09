Yeşilay Başkanı Ali Dilber, “Koronavirüs sigara içeni sever”

DÜZCE(İHA) – Yeşilay Düzce Şube Başkanı Av. Arb. Ali Diber, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde “Koronavirüs sigara içeni sever” mesajıyla herkesi sigarayı bırakmaya davet etti.

Yeşilay’ın 100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdürdüğünü işaret eden Yeşilay Düzce Şube Başkanı Av. Arb. Ali Dilber "Yeşilay olarak 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ediyoruz ve tütün bağımlılığı ile ilgili çalışmalarımız da tüm faaliyetlerimiz içinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle korona virüsün 1 yıla yakın süredir hayatımızı etkilediği bu dönemde, akciğerlerimizin sağlığının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Bu nedenle sigarayla mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakması büyük önem taşıyor” dedi.

Ali Dilber sigara bırakma çağrısı yaparak “Yeşilay olarak 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmaları için onlara davette bulunuyoruz. Bu konuda destek almaya ihtiyaç duyan Düzceli vatandaşlarımıza Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz (YEDAM) aracılığıyla her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

“Ücretsiz sosyal destek”

Sigarayı bırakmanın tam zamanı olduğunu söyleyen Ali Dilber, “Yeşilay, sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak bağımlılıkların önüne geçilmesi için yürüttüğü çalışmalarla mücadeleye devam ediyor. Korona virüs döneminde Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı kampanyasını katılmaya davet ediyorum” dedi.