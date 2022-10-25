Yerlisi yasak

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Düzce’de kömür satışı yapan işyeri ve depolara denetim gerçekleştirildi.

Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğinde belirtilen katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararı verme yetkisini kullanan Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü katı atık satış noktalarını denetlemeye başladı. Denetimlerde katı atık satıcı kayıt belgesi, satış izin belgesi ve analiz raporları talep edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden temin edilen satış izin belgelerinde yer alan kömürün uygunluk belge numaraları, kömür torbalarının üzerindeki uygunluk belge numarası ile karşılaştıran ekipler, kömürün kalorifik değeri ve kül oranını da kontrol ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün hava kirliliği iyileştirme çalışmalarında kömür denetimlerini artırdıklarını belirten Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım, ‘İlimiz merkez ve tüm ilçelerinde kalorifik değeri düşük olmasından dolayı yerli kömür satışı, kullanımı ve depolanması yasaklanmış olup, tespiti halinde 22.537 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Kömür denetiminde 5 adet işyeri denetlenmiş olup, eksiklik tespit edilen bir işyerine tespit tutanağı düzenlenmiştir. Vatandaşlarımızdan sadece katı yakıt satıcısı kayıt belgesi olan satıcılardan kömür almalarını ve ithal kömür kullanmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Yerli kömür kullanılmayacak

Yerli kömür satışı yapan kişileri, yerli kömür taşıyan araç plakaları gibi her türlü bilgiyi Belediye 153 Hattına bildirmeleri halinde kişiler hakkında derhal işlem yapılacağını da kaydeden Yıldırım, “Zabıta Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi tarafından yürütülen denetimler aralıksız olarak devam edecek” dedi.