DÜZCE(İHA) – Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Düzce Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada yenilikçi çözümler üreten üniversitelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Düzce Üniversitesi akademisyenleriyle bir araya geldi. Cumhuriyet Konferans Salonu’ndaki programa; Prof. Dr. Hasan Mandal, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ile Fakülte Dekanları ve öğretim üyeleri katıldı.

Programda konuşan Hasan Mandal, Düzce Üniversitesi’ne çeşitli programlar için birçok kez geldiğini belirterek, kuruluşundan bugüne Düzce Üniversitesi’ne katkı sağlayan rektörlere teşekkür etti ve Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’e yeni görevinde başarılar diledi.

“Bilgi üretme ve insan kaynağı yetiştirme pandemi öncesi ve sonrası şeklinde farklılaştı”

Bilgi üretmenin ve insan kaynağı yetiştirmenin pandemi öncesi ve sonrası şeklinde farklılaştığını işaret eden Prof. Mandal, pandemi sonrasında daha karmaşık, değişken ve dinamik olan bir sürece girdiğimizi ifade etti. Salgın, iklim değişikliği, kuraklık, yangın felaketleri, siber güvenlik ve göç krizi gibi karmaşık konuların üzerinden gelmede, 4’lü “üniversite-sanayi-kamu-toplum” sarmal yapısına ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Mandal, bilgi üretmeyle bilgi kullanma arasındaki ilişkinin artık tek yönlü olmadığını da sözlerine ekledi.

“İş birliğinden daha çok artık birlikte iş yapmak daha önemli”

İş birliğinden daha çok artık birlikte iş yapmanın daha önemli hale geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Mandal, yenilikçi çözümler üreten üniversitelere ihtiyaç olduğu değerlendirmesinde bulundu. 2018 yılında Teknofest’in 500 bin ziyaretçisi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mandal, 2022 yılında ise 600 bin öğrencinin çözüm üretme noktasında yarışmacı olduğuna vurgu yaparak öğrencilerimizin yetkinliği ve istekliliğinin tahminlerin üzerinde olduğunu ifade etti.

Konuşmanın son bölümünde Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin sorularını da yanıtlayan Hasan Mandal, 2022-20223 Akademik Yılı’nın hayırlı olmasını temenni ederek sözlerini sonlandırdı. Programın sonunda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Prof. Dr. Hasan Mandal’a hediye verdi.