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Yenilenerek hizmete girdi

Diyabet Haftası’nda genç yaşta kansere yenik düşerek hayata gözlerini yuman Yıldız Sönmez Çetin’in adının yaşatılacağı Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Diyabet Birimi hizmete girdi.

DÜZCE 25.11.2021, 17:39
Yenilenerek hizmete girdi

Diyabet Haftası’nda genç yaşta kansere yenik düşerek hayata gözlerini yuman Yıldız Sönmez Çetin’in adının yaşatılacağı Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Diyabet Birimi hizmete girdi.

2020 yılında kansere yenik düşen Yıldız Sönmez Çetin’in ailesi ve eşi, Çocuk Diyabet Birimi’nin yenilenmesi adına Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne bağışta bulundu. Yapılan bağışla Çocuk Diyabet Birimi’ne; eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yapabileceği, içerisinde görüşme, eğitim, strateji ve oyun odalarının bulunduğu daha modern ve konforlu bir alan kazandırıldı.

Yenilenen Çocuk Diyabet Birimi geniş katılımıyla hizmete girdi. Çocuk Endokrin Uzmanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu ve ekibinin diyabet konusunda yıllardır önemli çalışmalara imza attığını anımsatan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bora Büken, daha bir çok çocuğa ulaşma imkanı sağlayacak bu yeni mekanın oluşturulmasına vesile olan aileye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Çocuk diyabet birimi, birçok çocuğa şifa olacak”

Yenilenen Çocuk Diyabet Birimi’nin birçok çocuğa şifa olacağını belirten Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay da, merhum Yıldız Sönmez Çetin’e Allah’tan rahmet dilerken, ailesi ve eşine bu anlamlı bağışlarından ötürü minnettar olduklarını kaydetti.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrin bölümünün Türkiye’de sayılı merkezlerden biri haline geldiğini vurgulayan Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu ve Diyabet ekibini tebrik etti. Açılışta söz alan Hastane Başmüdürü Fatma Eravcı da Yıldız Sönmez Çetin’in ailesinin yaptıkları bağışın çok kıymetli olduğunu ifade ederek aileye teşekkür etti.

“Referans merkezi olmak çok büyük bir sorumluluk”

Diyabetli çocukları takip etmek ve bu alanda referans merkezi olmanın çok büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Çocuk Endokrin Uzmanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, uzman hekim, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve diyetisyenden oluşan diyabet ekibinin büyük bir özveriyle diyabetli çocuklar ve ailelerine hizmet verdiğini dile getirdi. Diyabetli çocukların eğitim faaliyetlerinin yapılacağı alanı daha estetik ve konforlu hale getiren Yıldız Sönmez Çetin’in ailesine teşekkür eden Arslanoğlu, Yıldız Sönmez Çetin’in adının yaşatılacağı bu birimde diyabetli çocuklar ve ailelerinin en iyi şekilde faydalanabilmeleri adına çalışacaklarını dile getirdi.

“Bölgesinde en çok tercih edilen merkez”

Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Diyabet Merkezi’nin bölgede en çok tercih edilen merkez haline geldiğini belirten Prof. Dr. Arslanoğlu, hem modern diyabet izleminin gerekleri, hem de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalındaki asistan ve uzman hekim sayısının multidisipliner diyabet ekibine çok büyük sorumluluk yüklediğini kaydetti. Merkez olarak yaptıkları etkinlikler ve çalışmalar hakkında da sunum yapan Prof. Dr. Arslanoğlu, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Rektörlük, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Hastane Yönetimine de teşekkür etti.

Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu ve ekibinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Yıldız Sönmez Çetin’in annesi Ayşe Sönmez ise; kızının adını taşıyan bu birimin diyabetli çocuklar ve ailelerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eşinin adının diyabetli çocuklara yarar sağlayacak olan bu birimde sonsuza kadar yaşayacak olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Yıldız Sönmez Çetin’in eşi Alper Çetin de, bu hizmet alanının kazandırılmasında kendilerine vesile olan herkese teşekkür etti. Davetlilerin dilek ve temennilerinin ardından Çocuk Diyabet Birimi gezilerek, ikramlarda bulunuldu.

Diyabet Haftası etkinliklerle kutlandı

Öte yandan çocuk diyabet ekibi, haftanın geri kalanında Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda ikramlı, müzikli bir etkinlikte ailelerle buluştu. Ayrıca geleneksel hale getirdiği gezici diyabet etkinliğini de ihmal etmeyen diyabet ekibi; Bolu, Karabük, Zonguldak, Ereğli ve Sakarya’da kalabalık aile gruplarıyla açık hava toplantıları gerçekleştirdi.

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