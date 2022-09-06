Yeniden belgelendirme için çalışmalar başladı

DÜZCE (İHA) – Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde ’Okulum Temiz’ belgelendirme çalışmaları da başlatıldı. Yeniden belgelendirilecek olan okullara giden ekipler, okul yöneticilerine bilgilendirmelerde bulundu.

2022-2023 eğitim öğretim yılı için artık sayılı günler kaldı. Düzce’de bulunan onlarca okul içinde Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Okulların temiz olması için başlatılan ‘Okulum Temiz’ belgelendirme çalışmaları için ilgili kişiler okul ziyaretlerini başladı. ’Okulum Temiz’ belgesi olan okullarında yeniden belge alması için okul yönetimlerini ziyaret eden ekipler, bilgilendirmelerde bulundu. Bir yandan denetim bir yandan da bilgilendirmelerde bulunan ekipler, okullar açılmadan tüm okulları gezecek.