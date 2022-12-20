Yeni yol açma çalışmaları sürüyor

Düzce Belediyesi hızla gelişen şehir merkezinde yeni yaşam alanlarının alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yeni yol çalışmalarını 3 farklı mahallede kesintisiz sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde muhtelif mahallelerde yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor. Hızla gelişen şehir merkezi çevresinde trafik yükünü hafifletmek ve ulaşım süresini kısaltmak amacıyla belirlenen yeni yol güzergahlarının açma çalışmaları hava şartlarının uygun olması durumunda kesintisiz devam edecek.

Aynı anda genişliği 10 metre olmak üzere; Sarayyeri’nde 350 metre, Şıralık’ta 150 metre ve Darıcı’da 160 metre yeni yol açma çalışmalarını yürüten ekipler, yol açma çalışmalarının tamamlanması sonrasında alt yapı sistemleri ve asfaltlama çalışmaları yapılarak yolların kullanıma açılacağını belirtti.