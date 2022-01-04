Yeni yılda çalışmalar hızlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni yılda çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler şehrin dört bir yanında kaldırım ve yol düzenleme tamiratlarına devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni yılda yeni çalışmaların hızlanacağını Düzcelilere müjdeler vereceklerini belirtmesinin ardından il genelinde çalışmalar da hızlandırıldı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni yılda şehrin dört bir yanında yaya ve yol güvenliği adını yürütülen çalışmalar kapsamında kaldırım, kavşak ve bordür tamiratlarına devam ediyor. Tamirat çalışmalarının yanı sıra yol dolgu, reglaj ve asfalt kırığı serme işlemleri de tamamlanma aşamasına geldi.