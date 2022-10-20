Yeni yapılacak eğitim yatırımlarını konuştular

Düzce’de Özel Düzce Çocuk Kulübü, English Fast, Düzce Açı Eğitim kurumlarının Kurucusu olan Tamer Erdinç, Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretler dahilinde Eski İçleri Bakanı Abdülkadir Aksu’yu ziyaret eden Erdinç, Türkiye’nin çeşitli illerinde yapacakları eğitim yatırımlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Tamer Erdinç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada “Bakanımız Abdülkadir Aksu’yu öncelikle Düzce’ye davet ettim. Düzce’de yaptığımız yatırımlar ve diğer illerde yapacağımız yatırımlarla ilgili istişarede bulunduk. Kendisinin değerli fikirlerini aldık, kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Erdinç, ziyaretin anısına Aksu’ya tablo hediye etti.