Yeni sağlık neferleri mezuniyet gururunu yaşadı

Nitelikli tıp eğitimi, donanımlı akademik kadrosu, ulusal ve uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, ülkemiz sağlık alanına yeni hekimleri armağan etmenin gururunu yaşadı.

Düzce Üniversitesi Stadyumu’nda düzenlenen 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne; Düzce Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Genç, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, öğretim üyeleri ile mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Çocukluk hayaline kavuştu”

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı dönem birincisi Dr. Şükriye Çakır; zorlu, yorucu, bir o kadar da gurur ve heyecan verici 6 yılın sonunu, dünyanın en zor ve özveri isteyen kutsal mesleklerinden biri olan hekimlikle taçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Çocukluğundan itibaren kurduğu hayale ulaşmak için emek verdiği Tıp Fakültesi’ni birinci olarak bitirmekten ve değerli hekim arkadaşlarımı temsilen bu konuşmayı yapmaktan onur duyduğunu söyleyen Dr. Şükriye Çakır, Düzce Üniversitesi’nden gerekli bilgi ve yeterlilikle, ellerini ihtiyacı olanlara uzatabilecekleri donanıma sahip olarak mezun olmanın da haklı mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

“Gururluyuz fidanlarımız büyüyor”

Törende konuşan Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Tıp Fakültesi’nin 21. mezuniyet törenini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Gururluyuz fidanlarımız büyüdü. Gururluyuz çünkü Anadolu’ya dağılacaksınız ve Üniversitemizin adını duyuracaksınız” şeklinde konuştu. Akademisyenlerin de mezunların üstünde büyük emekleri olduğunu söyleyen İdris Şahin, ailelerin de çocuklarına hayatlarının bundan sonraki süreçlerinde destek olmayı sürdürmelerinin önemini ifade etti.

Hekimliğin 50 bin yıllık kökeni olan dünyanın en eski ve onurlu mesleği olduğunu dile getiren Şahin, mezunlara hitaben “Risk almaktan korkmayın. Hayal kurun. Sürekli çalışmaya devam edin. Kendinize saygınızı kaybetmeyin” tavsiyelerinde bulunarak mezunları tebrik etti.

“Haklı gururunu yaşıyoruz”

Düzce Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Genç ise, yaptığı konuşmada Düzce Üniversitesi’nin, bu yıl da yeni hekimleri mezun etmenin haklı gururunu yaşadığını ifade etti. Aileleri de yürekten kutlayan Prof. Dr. İlhan Genç, mezunların ilkokuldan başlayan eğitim sürecinin bugün hekimlikle sonuçlanmasının onur verici olduğunu sözlerine ekledi.

Mezunların zorlu covid sürecine tanıklık ettiklerini ve akademisyenlerin yaklaşımlarının onlar için iyi bir model olduğunu söyleyen Prof. Dr. Genç, sağlık alanında yaşanan şiddet olgusunun da devletimiz ve milletimizle birlikte aşılacağını ve mezunları güzel günlerin beklediğini dile getirdi. Mezunların, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olacağına inandığını belirten Prof. Dr. İlhan Genç, başarı dilekleriyle sözlerini sonlandırdı.

Dereceye girenlere ödül

Açılış konuşmalarının ardından, Rektör vekili Prof. Dr. İlhan Genç tarafından mezuniyet belgesi ve plaketi takdim edilen Tıp Fakültesi dönem birincisi Dr. Şükriye Çakır, mezuniyet kütüğüne isimliğini çakarak tarihe anlamlı bir not düştü. Dönem ikincisi Dr. Mücahit Ergir ve dönem üçüncüsü Dr. Gonca Kurtuluş’a mezuniyet belgeleri ve plaketlerinin takdim edilmesiyle devam eden programda, Dr. Sena Nur Yıldız, Acil Tıp Anabilim Dalı stajında 2022 Yılının En Başarılı İntörnü olarak Acil Tıp Derneği tarafından plaket verilmeye layık görüldü.

Mezuniyet belgelerinin takdimi sonrasında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bora Büken eşliğinde Hipokrat Yemini eden mezunlar, büyük bir coşku içerisinde keplerini fırlatarak mezun olmanın ve hikmetli bir meslek olan hekimliğe adım atmanın gururunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşadı.