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Yeni projeler ve yatırımlar görüşüldü

DÜZCE MÜSİAD BAŞKANI VEFA PEHLİVAN, AKSARAY MÜSİAD SEKTÖR KURULLARINDAN SORUMLU ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI CİHAN YILDIZ’I AĞIRLADI. ZİYARETTE DÜZCE’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN PROJE VE ÇALIŞMALAR MASAYA YATIRILDI.

DÜZCE 08.10.2020, 15:41
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Yeni projeler ve yatırımlar görüşüldü

DÜZCE(İHA) – Düzce MÜSİAD Başkanı Vefa Pehlivan, Aksaray MÜSİAD Sektör Kurullarından Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Cihan Yıldız’ı ağırladı. Ziyarette Düzce’de gerçekleştirilecek olan proje ve çalışmalar masaya yatırıldı.

Kurullarından Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Cihan Yıldız Başkan Vefa Pehlivan’ı makamında ziyaret etti. Pehlivan gerçekleştirilen ziyarette Düzce’de gerçekleştirmek istedikleri proje ve yatırımlar konusunda istişarelerde bulunulduklarını belirtti.

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