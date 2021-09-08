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Yeni müdür ölçme değerlendirme merkezinde incelemelerde bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Tamer Kırbaç, eğitim kurumlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Tamer Kırbaç, Ölçme ve Değerlendirme Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

DÜZCE 08.09.2021, 11:28
Yeni müdür ölçme değerlendirme merkezinde incelemelerde bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Tamer Kırbaç, eğitim kurumlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Tamer Kırbaç, Ölçme ve Değerlendirme Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine geçtiğimiz hafta başlayan ve ilk olarak okul müdürleri ile toplantı gerçekleştiren Tamer Kırbaç, eğitim kurumlarını ziyaret etmeye başladı. Eğitim kuruluşlarını ziyaret ederek Düzce’de ki eğitim potansiyelini yerinde gören İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, son olarak ise Ölçme ve Değerlendirme Merkezini ziyaret etti. Burada Türkçe İl Koordinatörü Tuncay İlhan’dan yeni eğitim öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler alan Müdür Kırbaç, daha sonra merkezde incelemelerde bulundu.

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