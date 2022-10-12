Yeni lezzetler keşfediliyor

Düzce’nin gastronomi alanında en önemli adımlarından biri olan Mutfak Sanatları Merkezi, halkı yeni lezzetlerle buluşturmaya devam ediyor.

Düzce’nin yöresel yemeklerinin yapıldığı ve Düzcelilerin de vazgeçilmez mekanlarından biri haline gelen MSM’de gastronomi alanında kendilerini geliştirmek isteyenler için de workshop programları düzenleniyor. Ekim ayı workshop programını belirleyen MSM Akademi 5 farklı lezzetle Düzcelileri buluşturacak. 15 Ekim Cumartesi günü Mezeler başlığı altında başlayacak olan workshop programları, 16 Ekim Pazar günü Hint Mutfağı ve 22-23 Ekim tarihlerinde “Şeker Hamuruna Dair Her Şey” başlıklı eğitimle devam edecek

Makarna ve İtalyan sosları

29 Ekim Cumartesi günü keyifli bir workshop programına ev sahipliği yapacak olan MSM Akademi, anne ve çocukları cupcake yapmaya davet ediyor. MSM Akademi son olarak da El Yapımı Makarna ve Geleneksel İtalyan Sosları workshop programı ile Ekim ayını tamamlayacak.