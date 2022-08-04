Yeni kent rehberi yayında

Düzce Belediyesi, Türkiye’ye örnek teşkil edecek şekilde düzenlemelerin yapıldığı, yenilenme sağlandıkça sisteme entegre edildiği Kent Bilgi Sistemi ile vatandaşların belediyeye gelmeden hizmet alabilmelerini sağlıyor.

Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, verilerini sürekli yenileyerek, en güncel verilerle vatandaşa hizmet vermeyi sürdürüyor. Müdürlük, Kent Bilgi Sisteminin yaygınlaştırma çalışmalarının içeriğine yeni Kent Rehberini de kattı.

Vatandaşların, belediyenin internet sitesinde bulunan Kent Rehberi linkinden yayınlanan ayrıca http://harita.duzce.bel.tr/kentrehberi adresinden de rahatça ulaşılabileceği Yeni Kent Rehberiyle adres, ada/parsel ve kimlik no’ya göre aramaların yanı sıra yapı objesine tıklanmasıyla yapının ve yapıya ait bağımsız bölümlerin bilgilerine, özellikle en çok kullanılan bağımsız bölüm kimlik numaralarına ulaşım kolaylığı sağlandı.

Müdürlük tarafından vatandaşlara sunulan yeniliklerden bir diğeri ise 2020, 2015, 2011, 1994 ve 1952 yıllarına ait uydu görüntülerini altlık olarak seçme özelliği oldu.

Vatandaşların hizmetine sunulan yeni Kent Rehberi, Kent Bilgi Sistemi gelişmeye devam ettikçe yeni eklenebilecek özelliklerle vatandaş odaklı hizmetlerini sürdürmeye devam edecek.