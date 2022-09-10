Yeni eğitim öğretim yılı toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de okullarda yürütülen hazırlıkları değerlendirme ve okul yöneticilerini bilgilendirmek amacı ile toplantı düzenlendi. Okul müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemde yapılacaklar konuşuldu.

12 Eylül tarihinde başlayacak olan 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde Düzce genelindeki okullarda yürütülen hazırlıkları değerlendirmek ve okul yöneticileri bilgilendirmek üzere Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç başkanlığında merkez ilçede görev yapmakta olan okul ve kurum yöneticilerinin katılımlarıyla yeni eğitim öğretim yılı hazırlık ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Merkez Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda; okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri, okul servis araçlarının denetimine yönelik yürütülen çalışmalar, devam eden güçlendirme çalışmaları, yapımı tamamlanan ve devam eden eğitim yatırımları, okullardaki fiziksel şartların iyileştirilmesi, öğrencilerin akademik, sosyal, sportif, sanatsal gibi alanlarda başarılarının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı.

Eğitim-öğretimin huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi adına tüm çalışmalar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından takip edilecek.