Yeni dönem öncesi 194 okul denetimlerden geçti

DÜZCE (İHA) – Düzce’de yüz yüze eğitim öncesinde 194 okulun tamamında yapılan denetimlerde herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" çerçevesinde başlayan "Okulum Temiz" belgelendirme çalışmaları, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında tüm okulların belgelerinin yenilenmesi süreci ile devam etti. Düzce’de süreci büyük bir titizlikle sürdürerek ve salgın döneminde gerekli koşulları sağlayarak, "Okulum Temiz" belgesi alan tüm okullara 1 yıllık sürenin dolmasını beklemeden Belge Yenileme Denetimlerini Haziran ayı itibari ile başlattan Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatıldı. 23 denetçi ile il genelindeki okulların tamamı denetlendi. Okulların açılmasına kadar olan süreçte tüm okulların denetimleri tamamlandı. Okulun ziyaretçi şartları, sınıf, lavabolar, pansiyon ve diğer kısımların temizliği, salgın dönemine ilişkin vaka takibinin nasıl yapılacağı gibi hususlar dikkatle değerlendirildi. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılına başlayacak olan okullar, öğrencileri "Okulum Temiz" belgelerini yeniledi.