Yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Kredi Yurtlar Kurumu’nda israfın önlenmesi amacıyla başlatılan Komşum Projesi dahilinde tüketilmemiş yemekler ihtiyaç sahiplerine gençler tarafından götürülüyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) artan yemeklerin israfın önüne geçilmesi, öğrencilerin duyarlılığının arttırılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını amaçlayan ‘Komşum Projesi’ hayata geçirildi. Proje dahilinde yemekhanelerde yemek dağıtımı sonunda tüketilmemiş olan yemekler talep eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Projenin Düzce’de de uygulanmasına yönelik adımlar Necla Pekolcay, Konuralp ve Mahpeyker Sultan Yurtlarında atılıyor. Yurtta kalan öğrenciler ve personellerle ihtiyaç fazlası yemekler hijyen kuralları gözetilerek paketleniyor. Hazırlanan yiyecekler gönüllüler aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılarak hem israfın önlenmesi hem de muhtaçların karınlarının doyuruyor. Projenin hem Düzce’de hem de Türkiye genelinde yaygınlaştırılarak büyütülmesi hedefleniyor.