Düzce Üniversitesi; 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı’nda, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Düzce Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, öğrencilerinin boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri, aynı zamanda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gelişimlerini desteklemek amacıyla ücretsiz kurslar gerçekleştiriyor.

Düzce Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı desteğiyle açılan yemek kursu yoğun ilgi görüyor. Konuralp Yerleşkesi Karavana Mutfağı’nda gerçekleştirilen yemek kursu 21 öğrenci ile ara vermeden devam ediyor. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Gıda Yüksek Mühendisi Asiye Elvan Bellici yürütücülüğünde devam eden yemek kursu, teorik derslerin yanında uygulamalı çalışmalar ile de destekleniyor. 36 saat teorik, 142 saat uygulama dersleri olmak üzere 18 hafta süresince 178 saatlik eğitim sonunda kursiyer öğrencilere, ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Aşçı Çırağı belgesi verilecek.

Girişimci ve katılımcı Düzce Üniversitesi, bilginin paylaşılması yanında ücretsiz kurslar ile öğrencilerine yeni yetenekler kazandırıyor ve kişisel gelişimlerine de büyük katkı sağlıyor.