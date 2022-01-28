Yem bulmakta zorlanan kuşlar için seferber oldular

DÜZCE (İHA) – Düzce’de vatandaşlar, kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için belediye meydanına yem bıraktı.

Düzce’de 1 haftadır aralıklarla yağan kar yağışı sebebiyle sokaklarda yem bulmakta zorlanan kuşlar için vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşlar, belediye meydanında bulunan güvercinleri her gün düzenli olarak besliyor. Kış aylarında sokak hayvanlarının beslenmesi gerektiğini belirten Öztürk Gezer, "Biz evde tok dururken kuşları da beslemek lazım. Kış ayında onlar yemek bulamazlar. Bizde yem aldık, onları besliyoruz. İmkanı olan vatandaşlar gelip burada kuşları yemleyebilir. Sokaktaki canların hepsini imkanlarımız yettiğince beslemeliyiz" dedi.

Celil Celepçi ise "Bunlar sessiz varlıklar. Biz içerdeyiz ve dışarı çıktığımızda üşüyorsak, bunlar hayli hayli üşüyor. Kuşlar karlı havalarda yem bulamayabilir, o yüzden bizim beslememiz lazım" şeklinde konuştu.