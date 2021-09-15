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Yedigöller yolu ulaşımı rahatlatacak

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Yığılca-Yedigöller arasındaki yol çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor.

DÜZCE 15.09.2021, 10:15
Yedigöller yolu ulaşımı rahatlatacak

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Yığılca-Yedigöller arasındaki yol çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay, il genelinde İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmaları incelemeye devam ediyor. Ülkenin en önemli turistik bölgelerinden biri olarak görülen ve sonbahar aylarında binlerce ziyaretçisini ağırlayan Yedigöller’e ulaşım için Düzce’de de çalışmalar hızlandırıldı. Sonbahar aylarında vatandaşların ulaşımının kolaylaştırılması amacı ile yapılan yol çalışmaları kapsamında reglaj çalışmaları yapıldı. Bölgede yapılan çalışmaları Düzce Valisi Cevdet Atay yerinde inceleyerek asfaltlanmanın hızlandırılması talimatını verdi. Ulaşım ağında asfaltlamanın kısa süre içerisinde başlayarak Yedigöllere ulaşacak vatandaşlara kolaylık sağlaması bekleniyor.

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