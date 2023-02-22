Yedek stat farklı bir havaya büründü

Düzce Belediyesi, Şıralık bölgesinde yapım çalışmaları devam eden ve Düzcespor’un maçlarını daha iyi şartlarda oynayabileceği yedek statta tribün montajından çevre düzenlemesine kadar birçok çalışmayı tüm hızıyla sürdürüyor.

Düzce Belediyesinin Düzcespor’un maçlarını nezih ve futbola elverişli bir sahada oynayabilmesi için başlattığı girişimler çerçevesinde Şıralıkta hayata geçirdiği yedek stat inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Başkan Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla yürütülen çalışmalarda TFF standartlarına göre hazırlanan, üç cephesi ve zemin çalışmaları tamamlanan yedek stat, Düzce’nin göbeğinde bulunan şehir stadındaki tribünlerin bölgeye taşınarak yerleştirilmesiyle farklı bir havaya büründü. Taşınan tribünlerle birlikte modern ve büyük bir stadyum haline getirilen yedek sahada maraton tribünlerinin yerleştirilmesi işlemleri devam ederken, bir yandan da saha ve tribün çevresinin genişletme çalışmaları gerçekleştiriliyor.