Yazılım dünyasının dünü, bugünü ve geleceği konuşuldu

Düzce Üniversitesi İş Dünyasında Kadın Topluluğu ve Ecodation iş birliği ile düzenlenen “Yazılım Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği“ başlıklı eğitim programı, Senior Java Full Stack Developer Hamit Mızrak’ın katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Özel şirketlerde Java Full Stack Developer olarak çalışmalarına devam eden ve farklı platformlarda eğitimler veren Hamit Mızrak, programda bilgi ve deyimlerini katılımcılarla paylaştı. “Yazılımda en çok hangi alanda kendimi geliştirmeliyim?” sorusuyla programa başlayan Hamit Mızrak, isteği olan herkesin yazılımda iyi bir yere gelebildiğini belirterek katılımcıların en çok; web uzmanlığı, mobil uygulama geliştirme, yapay zekâ uygulayıcılığı, veri bilimi uzmanlığı, kullanıcı deneyimi (UX) uzmanlığı, mühendislik, dijital içerik uzmanlığı ve eğitim uzmanlığı alanında kendini geliştirebileceklerini dile getirdi.

Bilgisayarlara, ne yapması gerektiğini söyleyen şeyin komutlar dizisi olduğunu ifade eden Mızrak, “yazılımın dünü” konusundaysa, yazılımın bilgisayarda sadece toplama yapabildiğini ve ABD ordusu tarafından geliştirilen ENTAC’in (1946) onluk sayı tabanına dayalı, ilk genel kullanım amaçlı elektronik bilgisayar unvanına sahip olduğunu sözlerine ekledi. Yazılımın şimdiki durumu hakkında ise yapay zekâlardan bahseden davetli konuşmacı, yazılımda gelecek konusunda inanılmaz bir noktaya gelineceğini ifade etti.

Hamit Mızrak, “Gelecek için neler yapmalıyım?“ sorusuna yönelik açıklamasında ise “İnsanın en önemli yatırımı kendisine yaptığı yatırımdır. Yazılım alanında kendimizi geliştirmeliyiz, kitap okumalıyız. Yazılımı öğrenmeye gönül verirseniz öğrenebilirsiniz“ ifadelerini kullandı.

Türkiye‘deki geleceğin popüler mesleklerine de değinen Hamit Mızrak; java geliştiricisi, javascript geliştiricisi, yapay zeka uzmanı, robotik mühendisi, veri bilimci, müşteri satış uzmanı, veri mühendisi, siber güvenlik uzmanı, arka uç geliştirici, iş gelişim müdürü mesleklerinin önemine vurgu yaptı. Birkaç örnek yazılım uygulamasının nasıl kullanıldığını katılımcılarla paylaşan Hamit Mızrak, gelen soruları yanıtlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Program, Hamit Mızrak’ın Udemy platformu üzerinden eğitimlerine katılmak isteyenler için yapılan çekiliş ile sona erdi.