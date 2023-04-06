Yazıcı, Dünya şampiyonunu ağırladı

Arnavutluk’ta düzenlenen Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonasında ikinci olan Düzceli sporcusu Yağmur Melek Şahin, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı’yı ziyaret etti.

Milli halterci Yağmur Melek Şahin, Arnavutluk’ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda 2 gümüş, 1 bronz madalya elde etti. Dünya Şampiyonası’na 45 ülkeden 133 kadın, 135 erkek olmak üzere 268 sporcu katıldı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Halter antrenörü Yasin Aydın eşliğinde şampiyonaya hazırlanan kadınlar 40 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcu Yağmur Melek Şahin, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Halter Antrenörü Yasin Aydın ile başarılı sporcu Yağmur Melek Şahin’i tebrik ederek hediye takdim etti.