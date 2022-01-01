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Yazar Kutlu öğrenciler ile buluştu
DÜZCE (İHA) – Düzce Turgut Özel Anadolu Lisesi’nin okur yazar buluşmaları kapsamında yazar Mustafa Kutlu öğrenciler ile buluştu.
DÜZCE 01.01.2022, 11:41
DÜZCE (İHA) – Düzce Turgut Özel Anadolu Lisesi’nin okur yazar buluşmaları kapsamında yazar Mustafa Kutlu öğrenciler ile buluştu.
Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi başlatan Turgut Özel Anadolu Lisesi, her ay düzenli olarak çeşitli yazarları okulda ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda son program geçtiğimiz günlerde okulun konferans salonun gerçekleştirildi. Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programı kapsamında Mustafa Kutlu öğrenciler ile buluştu. Okulun rehberlik öğretmeni İsmail Kaya’nın da destekleri ile öğrenciler yazar Kutlu ile kitapları hakkında sorular sorup bilgiler aldı.