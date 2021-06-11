Yaz spor akademisi çocukları bekliyor

Düzce Belediyesi ile Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Yaz Spor Akademisi çocuklara kapılarını açıyor.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ve Düzce GHSİM İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından 24 Haziran– 31 Ağustos arasında gerçekleştirilecek olan yaz spor okulları için iki kurum arasında işbirliği protokolü imzaladı. Gösterişli ve Yazıcı, yapılan protokolün Düzceli çocuklara hayırlı olmasını diledi.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ile Düzce GHSİM arasında imzalanan protokolle birlikte düzenlenecek olan ve çocukların yaz tatilindeki serbest zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri için ücretsiz düzenlenen Yaz Spor Akademisi startı verilmiş olacak.

3 bin sporcuya ulaşılması hedefleniyor

Yaz Spor Akademisine GHSİM antrenör ve tesis konusunda yardımcı olurken Düzce Belediyesi de malzeme ve ulaşım konularında ortak hareket edecek. Yaz boyunca devam edecek yaz spor akademisine 3000 çocuğun katılması bekleniyor.

7-18 yaş arası çocuklar için düzenlenen Yaz Spor Akademisinde, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Jimnastik, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kick boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Tenis, Voleybol, Yüzme, Tekvando, Wushu, Oryantiring ve Bedensel Engelliler (Halter ve Okçuluk) olmak üzere toplam 21 branşta eğitim verilecek.

20 Haziran tarihine kadar alınacak olan kayıtlar, www.duzce.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacak.