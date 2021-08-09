Yaz Kuran kursu öğrencilerine hediye

Düzce Gençlik Merkezi tarafından yaz kuran kursunda bulunan öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi, devam eden Yaz Okulu kapsamında eğitim alarak Elif-Ba cüzünden Kuran-ı Kerim’e geçen gençlere çeşitli hediyeler verdi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı,”Elif-Ba cüzünden Kuran-ı Kerim’e geçen gençlere belgelerini verip, çeşitli hediyeler takdim ettik. Gençlerimizin azmi bizleri heyecanlandırıyor” dedi.