Yaya yoluna giren motosikletlere geçiş yok

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte İstanbul Caddesinde motorlu taşıtlara geçit vermemek için denetimlerini sıklaştırdı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesinde motorlu araçlara geçit vermemek için denetimlerini artırdı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte İstanbul Caddesinin farklı noktalarında denetimler yapan zabıta ekipleri, caddenin yayalara, bisikletlilere ve elektrikli araçların kullanımına açık olduğuna dikkat çekerek, motorlu araçların giremeyeceğini vatandaşlara anlattı. Polis ekipleri ile birlikte motorlu araçlarıyla caddeye giren sürücülere cezai işlem uygulanırken yasayı ve alınan kararları aktardı.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yayaların güvenliğini tehlikeye atanlara geçit verilmeyeceği belirtildi.