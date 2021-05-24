banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Atilla Peker'in gözaltına alınma nedeni belli oldu
Atilla Peker'in gözaltına alınma nedeni belli oldu
Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine SİHA satışı yapacak
Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine SİHA satışı yapacak
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması

Yavru köpekler bakıma alındı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Şıralık Mahallesinde terk edilen ve sahiplenilmeyen yavru köpekler, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi’ne alınarak tedavilerine başlandı.

DÜZCE 24.05.2021, 18:41
Yavru köpekler bakıma alındı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Şıralık Mahallesinde terk edilen ve sahiplenilmeyen yavru köpekler, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi’ne alınarak tedavilerine başlandı.

Düzce Belediyesi, hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarının yaşamını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü terk edilen yavru can dostlar ile ilgili kendisine gelen talebe duyarsız kalmadı. Başkan Özlü’nün talimatıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü, yavru köpekleri Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi’ne alarak tedavilerine başladı. Şıralık Mahallesinde terk edilen ve sahiplenilmeyen 5 yavru köpeğe elini uzatan Düzce Belediyesi, köpekleri koruma altına aldı. Asar Suyu kenarına bırakılan köpekleri Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi’ne alan ekipler, can dostların bakımlarını yapmaya başladı. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yavru köpekleri yeni anne olan bir köpeğin yanına bırakarak gelişimlerini sürekli takip edecek.
Yorumlar (0)