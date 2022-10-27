Yatan hastalar unutulmadı

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Hasta Hakları Günü’nde Atatürk Devlet Hastanesi yataklı servislerinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hasta Hakları Günü münasebetiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Hasta Hakları Biriminin koordinasyonunda program düzenlendi. İlk olarak Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda; Hasta Hakları İl Koordinatörü Turan Furuncu tarafından hastanede görevli personellere “Hasta hakları mevzuatı, bakanlık uygulamaları, hasta hekim iletişimi, empati, beden dili ve stres yönetimi” konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Hasta Hakları Birimince gün boyunca poliklinik girişinde stant açılarak hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirmelerde bulunuldu ve hazırlanan broşürlerin dağıtımı yapıldı.

Program sonrası Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Volkan Temi ve diğer sağlık yöneticileri, yataklı servislerde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve çiçek takdim etti.