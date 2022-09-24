Yatağa bağımlı hastalara özel ilgi

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, yatağa bağımlı olan ve evde sağlık hizmetlerinden faydalanan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun diliyor hem de alınan sağlık hizmetleri hakkında bilgi alıyor.

Düzce’de yaşamlarını yatağa bağlı olarak sürdüren hastaların sağlık hizmetleri evlerine gidiyor. Evde sağlık hizmetleri biriminden hizmet alan hastaları Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz beraberinde Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yılmaz Işık ve sağlık ekibi ile birlikte ziyaret edip gençmiş olsun dileklerinde bulunup hastanın son durumu ve tedavisi ile ilgili bilgiler aldı.

Dr. Yılmaz, Türkiye’de olduğu gibi Düzce’de de yaşlı veya yatağa bağımlı hastaların tıbbi bakım ve iyileştirme, sağlık kuruluşları yerine kişinin evinde yapılmasının evde sağlık hizmetlerinin önemli bir uygulaması olduğunu söyledi.

Yılmaz yılsonuna kadar evde sağlık hizmetleri ekiplerince 25 bin ziyaret gerçekleştirilmesinin planlandığını aktardı.