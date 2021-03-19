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Yaşlılar Haftasında Vali Atay’dan huzurevine ziyaret
Düzce Valisi Cevdet Atay, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Muharrem Sancaklı Huzurevindeki yaşlı sakinlerle bir araya geldi.
DÜZCE 19.03.2021, 14:58
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Düzce Valisi Cevdet Atay, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Muharrem Sancaklı Huzurevindeki yaşlı sakinlerle bir araya geldi.
Korona virüs tedbirlerinin gözetildiği ziyarette; Vali Atay huzurevi sakinleriyle sohbet ederek, istek ve arzularını dinledi.Huzurevi bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikiminin ardından ziyaret sona erdi.