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Yaşlılar gönüllerince eğlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Neriman Çilingir Huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla birlikte oyun oynadı, tarlaya tohum dikti, bocce ile yarıştı. Vali Atay ile birlikte vakit geçiren yaşlılar ise gönüllerince eğlendi.

DÜZCE 03.10.2021, 09:14
Yaşlılar gönüllerince eğlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Neriman Çilingir Huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla birlikte oyun oynadı, tarlaya tohum dikti, bocce ile yarıştı. Vali Atay ile birlikte vakit geçiren yaşlılar ise gönüllerince eğlendi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, yaşlılar günü dolayısı ile Neriman Çilingir huzurevinde düzenlenen programa katılım sağladı. Burada yaşlılar tarafından hazırlanan tarlada tohum dikim etkinliği gerçekleştiren Vali Atay, daha sonra Bocce oynarak yaşlılar ile yarıştı. Daha sonra yaşlılar günü sebebi ile tertiplenen programda huzurevi sakinleri şarkılar söylerken, Vali Atay’da şarkılara eşlik etti.

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