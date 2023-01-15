Yaşlı ve engelli bireylerin aylıkları ödendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ocak ayı içerisinde engelli ve yaşlıların ödemelerini gerçekleştirdi.

Düzce’de her ay düzenli olarak yaşlı ve engellilere maddi destek sağlanıyor. Bu çerçevede, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaşlı aylığı bağlanan bin 705 kişiye toplam 2 milyon 646 bin 197 lira 40 kuruş, engelli aylığı bağlanan bin 193 kişiye toplam bir milyon 844 bin 246 lira 49 kuruş ve engelli yakını aylığı bağlanan 107 kişiye toplam 136 bin 169 lira 59 kuruş ödeme yapıldı.