Yaşlanan erkeğin korkulu rüyası prostat

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin düzenlediği aralık ayı konferans serisi “Yaşlanan erkeğin korkulu rüyası; Benign Prostat Hiperplazisi (BPH)” konulu konferans ile sona erdi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ve Prof. Dr. Bora Büken, Öğretim Üyeleri ile öğrenciler katılım gösterdi. Konferansta Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Alparslan Yüksel, yaş artışıyla beraber görülme sıklığı artan rahatsızlıklardan biri olan iyi huylu prostat büyümesi BPH hakkında önemli bilgiler paylaştı.

BPH, yaşlanan erkekte alt üriner sistem semptomların en sık nedeni olan patolojik bir süreç olduğunu ifade eden Dr. Yüksel, büyüyen prostatın idrar yolunda tıkanıklığa neden olmasının önemli bir faktör olduğunu kaydetti.

BPH yaşla birlikte arttığına dikkat çeken Yüksel, 41-50 yaş arası yüzde 20, 51-60 yaş arası yüzde 50 ve 80 yaş üzerinde yüzde 90 oranında görüldüğünü belirtti. Hastalığın idrar yapma ile ilgili alt üriner sistem semptomlar, hematüri, idrar yolu enfeksiyonu, mesane taşı ve böbrek yetmezliği şeklinde belirtiler gösterdiğine dikkat çeken Öğretim Üyesi Yüksel, anamnez, semptom skoru (IPSS) ve yaşam kalitesi, fizik muayene, laboratuvar, görüntüleme, ürodinamik incelemeler ve sistoüretroskopi yöntemleri ile hastaların değerlendirildiğini dile getirdi.

Prostat hacmi artışına bağlı olarak hastalarda 55 yaşında yüzde 25 ve 75 yaşında yüzde 50 oranında idrar yakınmalarında artış olduğuna işaret eden Yüksel, hastanın obstrüksiyonu gidermek, alt üriner sistem semptomlarını düzeltmek, yaşam kalitesini arttırmak ve BPH’ya bağlı komplikasyonları önlemek amacıyla yapılan gözlem, medikal ve cerrahi tedavi yöntemleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Tüm erkeklerin 50 yaşından sonra mutlaka yılda bir kez prostat muayenesi olması gerektiğine vurgu yapan Dr. Öğretim Üyesi Yüksel, “İyi huylu prostat büyümesinin oluşturduğu şikayetler dışında böbrek yetmezliğine kadar giden komplikasyonlar akılda tutulmalıdır. Tedavide en çok kullanılan bipolar TUR-P kliniğimizde de uygulanmaktadır" diye konuştu.

Konferans, Dr. Öğr. Üyesi Alparslan Yüksel’in katılımcıların sorularını yanıtlaması ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı’nın plaket takdimi ile sona erdi.