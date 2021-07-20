Yaşam için kısa bir mola ver

DÜZCE(İHA) – Yol kontrol noktasında görev yapan güvenlik güçlerine Vali Atay’dan sürpriz ziyaret. Atay, “Yaşam için Kısa Bir Mola” sloganıyla hayata geçirilen yaşam tünelinde incelemelerde bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile birlikte trafik kazalarına neden olan kural ihlallerini en aza indirebilmek adına İçişleri Bakanlığı tarafından “Yaşam için Kısa Bir Mola” sloganıyla hayata geçirilen yaşam tünelinde incelemelerde bulunarak, emniyet personelinden bilgi aldı.

Ardından Kaynaşlı ilçesinde ki yol kontrol noktasını ziyaret eden Vali Atay, huzuru sağlamada üstüne büyük görev düşen jandarma ve emniyet personeli ile sürücülerin Kurban Bayramını tebrik etti.

Vali Atay, güvenlik güçlerine tatlı ikramında bulundu.